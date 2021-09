Šumperani třídí gastroodpad, mohou za to získat cenu

Více než 12 tun gastroodpadu vytřídili Šumperani od letošního května do konce července. Město začalo s tříděním této komodity jako první v České republice. Za tento počin si vysloužilo nominaci na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. V současné době probíhá hlasování, svůj hlas můžete odevzdat do 22. srpna ZDE.

Zhruba čtyři desítky nádob na gastroodpad rozmístila po Šumperku společnost Energy financial group (EFG) v rámci svého projektu „Třídím gastro“ (www.tridimgastro.cz) v pondělí 3. května. Svoz odpadu probíhá každý týden v pondělí vždy mezi 8. a 11. hodinou. Během května lidé takto odevzdali k dalšímu využití 2697 kilogramů „zbytků z kuchyně“, v červenci to již bylo více než dvojnásobek, přesně 5417 kilogramů. Za první tři měsíce fungování projektu se celkové množství suroviny vyšplhalo na 12.348 kilogramů a sběr má vzrůstající tendenci.

Spolu s městem Šumperk pilotní program připravila právě společnost EFG a jedno z jejích lokálních koncových zařízení, EFG Rapotín BPS, kde se z gastroodpadu vyrábí bioplyn. Část z něj pohání kogenerační jednotku vyrábějící elektřinu a teplo, další část bioplynu se vyčistí na biometan (BioCNG), který je vtlačen do plynové distribuční soustavy a slouží jako pokročilé palivo pro vozidla na zemní plyn (CNG). Proti tradičnímu zemnímu plynu má ekologičtější BioCNG až o 63 % větší úsporu emisí. Zbytky z fermentace, tedy energetického zpracování bioodpadů, pak poslouží jako hnojivo, které v tekuté formě doplňuje vláhu do půdy a zároveň jí vrací tolik potřebné organické látky.

Jen pro představu – z 12 tun gastroodpadu, který Šumperané do nádob nastřádají, je vyrobeno takové množství CNG, které stačí osobnímu vozu na ujetí 3 tisíc kilometrů.

„Lidé, kteří se do projektu zapojili a objednali si nádobu na gastroodpad, tam dávali přesně to, co měli. Prakticky vše bylo v mikrotenových sáčcích nebo pytlech na odpad. Nikde nebyl kolem nádob nepořádek. Jsem rád, že Šumperany pilotní projekt oslovil a musím je pochválit, jak k němu přistupují. To, že má třídění stále vzrůstající tendenci, je pouze jejich zásluha,“ poděkoval Šumperanům místostarosta Jakub Jirgl, který stál u zrodu projektu.

V Šumperku již mohou lidé třídit celkem devět komodit – papír, sklo, bioodpad, kov, drobné elektro zařízení, karton, textil, jedlé tuky a oleje a jako poslední gastroodpad. Město se nyní zaměří na to, jak modifikovat systém svozu a optimalizovat proces odpadového hospodářství. Vše by mělo směřovat k tomu, aby se odvážely jen plné nádoby s odpadem, dalším cílem je, aby na skládku mířilo co nejméně směsného odpadu.